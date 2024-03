4:0 gegen VfB Hilden KFC Uerdingen marschiert weiter unter Levan Kenia

Doch die Gäste beschlossen in der Pause, sich nicht ergeben zu wollen. Sie wurden offensiver und hatten die große Chance zum Anschlusstreffer durch Len Heinson, die der rechtzeitig herausgeeilte Torhüter Marvin Gomoluch jedoch vereitelte. Und auch die zweite große Möglichkeit vergaben die Hildener in der 66. Minute, als zunächst Heinson scheiterte und Perocco dann über und neben das Tor köpfte. Die Uerdinger Abwehr wirkte bei weitem nicht mehr so stabil wie vor der Pause. So blieb es ein gefährliches Zwischenergebnis, das eines dritten Treffers des KFC bedurft hätte, um das Spiel wieder zu beruhigen. Das erledigte dann der eingewechselte Talarski mit einem sehenswerte Distanzschuss. Takumi Yanagisawa setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt.