Gündüz erzielt das Tor des Tages : KFC gewinnt bei Dortmunds U23

Dortmund Fußball-Drittligist KFC Uerdingen setzt sich im Testspiel gegen Borussia Dortmunds U23 verdient mit 1:0 durch. Auch die beiden A-Junioren Niklas Zaß und Mert Aflaz kommen zum Einsatz.

Wer vom alten Westfalenstadion durch Dortmund in Richtung Brackeler Feld fährt, bekommt einen Eindruck davon, welch wichtige Rolle der Fußball in der Stadt spielt. Vor vier, fünf Jahrzehnten definierte sich die westfälische Metropole noch als Bierstadt, heute nahezu ausschließlich über die Borussia – so wie am Niederrhein der Namensvetter Mönchengladbach. Und auch in Dortmund, wo schwarz-gelbe BVB-Fahnen mit dem Aufdruck „echte Liebe“ an den Laternenmasten hängen, weiß die Stadt genau, was sie an dem Fußballverein hat. Deshalb hat sie es auch ermöglicht, dass am Brackeler Feld ein imposantes Trainingsgelände entstanden ist und noch weiter wächst. Nach dem Vorbild von Manchester City gibt es dort nicht nur Natur- und Kunstrasenplätze, sondern auch ein kleines Stadion nebst Nachwuchshaus. Gebaut werden derzeit eine große Fußballhalle, Geschäftsstelle und Jugendhaus. Allein am Eingang wird auf rund 400 Quadratmetern ein neues Pförtnerhaus errichtet. All das ist nicht nur beeindruckend, sondern zeigt auch, was alles möglich ist.