3:0-Pokalsieg gegen TVD Velbert Hinata Gonda und Fabio Ribeiro schießen den KFC Uerdingen ins Viertelfinale

Es ging temperamentvoll weiter. So traf Torjäger Dimitrios Touratzidis in der 53. Minute nach Zuspiel von Levan Kenia nur das Außennetz. Fünf Minuten später war es dann so weit: erneut war es Kenia, der auflegte, und Gonda vollstreckte mit einem Schuss ins lange Eck. Die Gäste reagierten kurz mit einer härteren Gangart, doch die Blau-Roten ließen sich nicht beeindrucken und versuchten, den TVD aus dem Strafraum zu halten und lauerten auf Konter. Es spricht für die Defensivstärke und Disziplin des KFC, dass er dem durchaus starken Gegner keine Chance mehr zum Ausgleich gewährte. In der 90. Minute beseitigte Fabio Ribeiro auch letzte Zweifel am Weiterkommen mit seinem Treffer zum 2:0. Und dann setzte Gonda noch einen drauf zum 3:0