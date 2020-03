Stefan Krämer wieder KFC-Trainer : Rückholaktion ist Eingeständnis von Ponomarev, dass Trennung ein Fehler war

Meinung Krefeld An der erneuten Verpflichtung von Stefan Krämer als KFC-Trainer scheiden sich die Geister: Eine planlose Aktion eines Chaosklubs oder wohl durchdacht und richtig?

So ist es auch ein Eingeständnis von Mikhail Ponomarev, dass die damalige Trennung ein Fehler war. Der Präsident ist sich aber nicht zu schade, ihn zu korrigieren. Ebenso ist es bemerkenswert, dass Stefan Krämer die ausgestreckte Hand nicht gekränkt oder beleidigt ausschlägt, sondern die Herausforderung erneut annimmt. Vor allem aber zeigt es, dass die damalige Trennung, so bitter sie sicher war, sauber vollzogen wurde – so dass sich beide nicht nur ins Gesicht schauen, sondern erneut zusammen arbeiten können. Das gelingt wahrlich nicht immer.

Dass Stefan Reisinger als Co-Trainer an Bord bleibt, passt ins Bild. Er ist keineswegs gescheitert, sondern übernimmt wieder die Rolle, die in seine Lebensplanung viel besser passt. Schließlich will er ab Sommer den Fußballlehrer machen und ist daher nur zeitweise in Uerdingen.