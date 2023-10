4:3 gegen TSV Meerbusch Hinata Gonda sorgt beim KFC Uerdingen für die Wende

Krefeld · Mit Abstiegskandidaten hat der KFC Uerdingen in dieser Saison so seine Probleme – auch mit dem TSV Meerbusch. Am Ende ringt die Mannschaft von Trainer Marcus John die Gäste 4:3 nieder.

21.10.2023, 20:04 Uhr

Hinata Gonda (links) sorgt nach dem Rückstand mit seinem Doppelschlag für die Wende. Foto: Michael Adler / Brauer-Fotoagent