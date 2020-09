Trainingslager des KFC : Kobiljar verletzt, Benyamina wird getestet

Utrecht Die Absage des Testspiels beim FC Utrecht, bei dem zwei Spieler positiv auf Corona getestet wurde, sahen die Spieler des KFC Uerdingen mit einem lachenden und einem weinenden Auge.

Die Uerdinger, die kurz vor der Abfahrt aus dem Trainingslager in Horst vor den Toren Venlos von der Absage überrascht wurden, nahmen die Nachricht gelassen auf. „Wir wollten auf keinen Fall ein Risiko eingehen“, sagt Trainer Stefan Krämer, der daher am Mittwoch zwei Trainingseinheiten mit der Mannschaft absolvierte. „Von der Belastung her ist es kein Problem, die 90 fehlenden Spielminuten aufzufangen. Die Inhalte bleiben die gleichen.“ So schwitzten die Spieler am Vor- und Nachmittag mit einem lachenden und einem weinenden Auge: Ihnen waren die zweistündige An- und Abreise erspart geblieben, aber sie hätten natürlich lieber gespielt als trainiert.