2:2 beim 1. FC Saarbrücken : KFC Uerdingen punktet nach zweimaligem Rückstand

Saarbrücken Der KFC Uerdingen hat bei seinem Jubiläumsspiel einen Teilerfolg errungen. Nach drei Niederlagen in Folge erkämpften die Gäste in ihrem 100. Spiel in der eingleisigen 3. Liga beim 1. FC Saarbrücken nach zweimaligem Rückstand ein 2:2.

Die zuletzt arg defensiv eingestellten Uerdinger bestimmten anfangs das Spiel, spielen mit und wurden in der zwölften Minute klassisch ausgekontert. Der in die Schnittstelle zwischen Assani Lukimya und Haktab Omar Traoré gespielten Pass nahm Minos Gouras auf und schoss den Ball in die lange Ecke zur Führung ein. Die Gäste blieben ihrer Linie treu und suchten ihre Chance. Die erhielten sie in der 29. Minute, als Muhammed Kiprit im Strafraum gefoult wurde und dem KFC der erste Elfmeter in dieser Saison zugesprochen wurde. Der 21 Jahre alte Torjäger schoss selbst und scheiterte an Elfmeter-Töter Daniel Batz, der in der vergangenen Saison maßgeblichen Anteil am Einzug der Saarbrücker ins Pokal-Halbfinale hatte. Der verdiente Ausgleich fiel in der 35. Minute. Nach einem Freistoß von Feigenspan traf Albutat per Kopf. Es war sein erstes Saisontor für den im Sommer vom MSV Duisburg gekommenen Mittelfeldspieler.