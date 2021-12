Teilerfolg beim Bonner SC : Ein Uerdinger Punktgewinn, der für den Kopf gut ist

Charles Atsina setzt sich gegen die Bonner Daniel Somuah und Nils Teixeira im Kopfballduell durch. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Oliver Kaelke

Krefeld So ordnet Trainer Alexander Voigt das 1:1 des KFC Uerdingen beim Bonner SC ein. Auf die Tabelle hat der Zähler jedoch ebenso wenig Auswirkungen wie auf den Abstiegskampf. Für die Gastgeber war es eine gefühlte Niederlage.

Nach dem Schlusspfiff waren die Spieler des KFC Uerdingen ungewohnt schüchtern. Sie wussten nicht so recht, ob sie vor den Fanblock gehen sollten. Erst die aufmunternden Anfeuerungsrufe lockten sie dort hin. Verständlich, denn die Schützlinge von Traienr Alexander Voigt wussten nicht so recht, was sie mit dem Resultat anfangen sollten. 1:1 beim Bonner SC – wie sollten sie das einordnen?

Ihre Kollegen wussten das sehr wohl. Für die ebenfalls abstiegsbedrohten Gastgeber war der eine Punkt gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten zu wenig. „Es ist schwierig, Worte zu finden“, sagte Bonns Trainer Björn Joppe. „Für uns fühlt sich das an wie eine Niederlage.“

Und für die Uerdinger? Für sie fühlte es sich auch nicht an wie ein Sieg. Ihre Gefühlswelt entsprach der Punkteteilung: Der eine Punkt war schön, aber nicht genug. „Leider hat es nur zu einem Punkt gereicht, der für uns in unserer Situation, das weiß ja jeder, zu wenig ist“, erklärte KFC-Trainer Alexander Voigt. „Aber für den Kopf ist er gut, für den Kopf ist es wichtig, dass sich die Jungs belohnt haben nach so viel Aufwand, den sie betrieben haben.“

Ja, dieser eine Zähler war hochverdient. Die Uerdinger waren gut ins Spiel gekommen und hatten nichts zugelassen. Und dann passierte das, was typisch ist für die Situation, in der sich der KFC befindet. Der Ball titschte im Strafraum hin und her und sprang vom Fuß des Verteidigers Jesse Sierck aus drei Metern dem Torhüter Jovan Jovic durch die Beine ins Netz – Eigentor. Überaus unglücklich und bitter.

Umso bemerkenswerter die Reaktion der Mannschaft, von der Voigt seit Wochen behauptet, dass sie intakt ist. Die Spieler untermauerten die Aussage, indem sie sich nicht etwa hängen ließen, sondern weiterhin mindestens auf Augenhöhe mit den Gastgebern agierten. Daher war der Ausgleich durch Charles Atsina hochverdient. Nach einer Ecke gewann er das Kopfballduell und traf zum 1:1. Es war ein gerechtes Ergebnis, wenngleich die Uerdinger dem zweiten Treffer näher waren – bis zur Schlussminute, in der Torhüter Jovic den Ball mit einer Glanzparade den einen Punkt rettete.

„Ich bin glücklich, dass ich nach überstandener Verletzung wieder dabei sein und der Mannschaft helfen konnte“, sagte Charles Atsina, der nach sechs Wochen sein Comeback gefeiert hatte. „Wir wollten natürlich drei Punkte, was für die Tabelle besser gewesen wäre. Aber wir haben heute nicht verloren und ein Punkt ist besser als keiner. Den nehmen wir mit und schauen weiter.“

Trainer Alexander Voigt war vor allem mit der Reaktion der Mannschaft nach dem Rückstand zufrieden: „Heute hat sie gut reagiert, weitergemacht, sich an den Plan gehalten und weiter das Spiel durchgezogen, das wir machen wollten. Sie hat wenig zugelassen und ist über schnelle Gegenstöße nach vorne gekommen. Sie war auch nicht ungefährlich. Wir hatten das Spiel im Griff und machen den verdienten Ausgleich. Die Mannschaft hat an sich geglaubt, versucht weiter nach vorne zu spielen. Leider hat es nur zu einem Punkt gereicht.“