Nach 1:4-Pleite gegen St. Tönis KFC-Trainer Marcus John ist sauer: Vorgaben nicht befolgt

„Wir hatten uns viel vorgenommen und sind dem Gegner schön ins offene Messer gelaufen“, sagte John, während es aus der Nachbarkabine „Derbysieger, Derbysieger“ schallte. „Es hat gar nichts geklappt: Abstimmungsfehler hinten, im Mitelfeld keine Absicherung und vorne kommen die Bälle nicht an. Vier Gegentore gegen St. Tönis – das geht nicht.“ Auch John bleibt eine Diskrepanz nicht verborgen, aber er macht sie woanders fest: bei Training und Spiel. „Wir sprechen all das an und deshalb frage ich mich, warum wir das auf dem Platz nicht umsetzen. Und von außen hast Du dann keine Einwirkung mehr. Den Ärger der Fans kann ich durchaus verstehen. Zwischen dem, was iwr trainieren, und dem, was wir spielen, liegen Welten.“