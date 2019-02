Präsident Mikhail Ponomarev: „Ich gebe mein Bestes für den KFC“

info

Assani Lukimya ist im Kongo geboren, kam mit acht Jahren nach Deutschland und wurde am 25. Januar 33 Jahre alt. Er spielte zwei Jahre bei Fortuna Düsseldorf und stieg mit ihr in die Bundesliga auf. Anschließend absolvierte er 79 Bundesligaspiele für Werder Bremen. In den vergangenen drei Jahren spielte er in China.

Adam Matuszczyk ist 29 Jahre alt und polnischer Nationalspieler. Als Achtjähriger kam er ins Saarland. Im Alter von 14 Jahren holte ihn der 1. FC Köln für den er als Senior 102 Spiele absolvierte. Kurzzeitig wurde der defensive Mittelfeldspieler dann an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen und stieg mit ihr 2012 in die Bundesliga auf, 2014 dann auch mit den Geißböcken. Nach einem Gastspiel in Braunschweig ging er 2017 nach Polen.