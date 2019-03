Nach Eklat um Großkreutz: KFC Uerdingen präsentiert sich als Einheit

Meinung Krefeld Kevin Großkreutz gelingt es einfach nicht, Ruhe um seine Person zu schaffen. Doch nach dem jüngsten Eklat des Ex-Nationalspielers behält man beim KFC Uerdingen die Nerven und stellt sich schützend vor seinen Spieler. Diese Solidarität kann Gold wert sein.

Kevin Großkreutz soll nach der 2:3-Niederlage in Meppen, so berichtete „RevierSport“ am Freitag, seinem Mitspieler Maurice Litka eine Ohrfeige verpasst haben. Dieser bestreitet das: „Es gab eine Diskussion in der Kabine, wie sie üblich ist, aber keine Schlägerei.“ Es sei dahin gestellt, welche Version der Wahrheit näherkommt, so lehrt der Fall doch einiges.