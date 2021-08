Fan hilft Klub : Das ist der neue Trikotsponsor des KFC Uerdingen

Krefeld Es ist die wahrlich nicht alltägliche Geschichte eines Uerdinger Fans, der dank seines beruflichen Werdegangs dem Verein, der ihm so viel gegeben hat, nun etwas zurückgeben kann – als Trikotsponsor. Der KFC schöpft Hoffnung.

Der Krefelder Hof ist eine der ersten Adressen der Stadt. In dem Hotel logierten einst die Uerdinger Spieler vor ihren Europacupspielen. Friedhelm Funkel bezog als Trainer oft mit seinen Mannschaften hier Quartier. Auch Mikhail Ponomarev war dort zu Gast. Das Hotel ist quasi Zeitzeuge der wechselhaften Uerdinger Fußballgeschichte. Jetzt ist es womöglich der Wendepunkt dieser Geschichte. Am Freitag ist dort ein neues Kapitel aufgeschlagen worden. Der KFC Uerdingen präsentierte als Trikotsponsor Biolectra Magnesium von Hermes Arzneimittel. Das Unternehmen unterstützt den Verein mit einer satten sechsstelligen Summe. „Mit diesem Sponsoring haben wir ganz andere Möglichkeiten“, sagte KFC-Vorsitzender Damien Raths, der nun die Chance sieht, mit Hilfe von drei, vier Verstärkungen den Klassenerhalt in der Regionalliga zu erreichen.