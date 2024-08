Erste Runde im Niederrheinpokal Pokalspiel des KFC Uerdingen wird verlegt

Denn für die Verschiebung der Partie musste auch der Regionalliga-Aufsteiger mit ins Boot geholt werden. Dieser aber hatte wohl vorbehaltslos zugestimmt, wie Dvorak berichtet und auch der KFC mitteilt. Nun findet das Spiel nicht wie zunächst angedacht am kommenden Dienstag statt, sondern am Mittwoch, dem 28. August. Anstoss des Erstrundenduells des Niederrheinpokals ist um 19.15 Uhr. „Wir wollten das Spiel zunächst auf den 27. August legen, aber da spielt Rot-Weiss Essen gegen Sterkrade. Da haben wir es jetzt so anpassen können und sind glücklich mit dem Ausgang“, so Dvorak.