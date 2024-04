Nach dem Arbeitssieg Kenia zeigt sich erleichtert nach Spiel gegen Essen-Frintrop

Die Erleichterung war den Protagonisten daher sichtlich anzumerken. „Es war ein schwieriges Spiel, auch weil wir wieder deutlich mehr Tore hätten erzielen müssen“, so KFC-Coach Kenia. „Nächste Woche haben wir eine englische Woche, da müssen wir schauen, so viele Punkte wie möglich zu holen.“ Dass es überhaupt so knapp zuging, lag vor allem am KFC selbst. In der ersten Halbzeit spielte die Mannschaft dominant und erarbeitete sich zahlreiche Chancen, mehr als ein Tor wollte aber nicht fallen. Was den Gegner bis zum Schluss im Spiel hielt.