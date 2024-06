Sportdirektor hat gültigen Vertrag Osman Sahan äußert sich zu Güner-Anstellung

„Ich empfinde es als sehr unseriös, dass ich davon aus der Presse erfahren muss“, so Sahan in einem Statement gegenüber unserer Redaktion. „Ich habe ab dem 1. Juli einen gültigen Vertrag beim KFC. Ich hätte mir vorgestellt, dass der neue Vorstand auf mich zukommt und man intern alles regelt bzw. gemeinsam Lösungen findet.“ Unter anderem hatte Sahan für den KFC einen Job gekündigt, weil er mit dem Verein gemeinsam etwas aufbauen wollte. Sein Ärger ist nur zu verständlich, denn der Verein war auf ihn zugekommen. Nun muss er ausbaden, was andere verschuldet haben. „Natürlich habe ich das Angebot angenommen, weil ich in so einem Traditionsverein von Herzen gerne arbeiten möchte“, erklärt er. Darüber hinaus bemängelt er, dass er sich nichts zu Schulden hat kommen lassen, nun aber wie ein Buhmann dasteht.