Negativserie ausgebaut : KFC ohne Mut und ohne Ideen

Krefeld Die Uerdinger verlieren trotz Führung und Überzahl gegen Eintracht Braunschweig 1:2. Erneut ist das Team von Trainer Vogel überlegen, aber an Harmlosigkeit kaum zu überbieten. Aigner und Maxsö gehen, Grimaldi fällt lange aus.

Nach dem Schlusspfiff mussten die Spieler zunächst einmal in die Kabine. Dort wurde ihnen dann erklärt, wie das Spiel war. Anschließend durften sie das dann auch allen anderen erzählen. Das war zwar nicht völlig falsch, aber eben eine spezielle Sicht. Natürlich war der KFC überlegen – aber wie. Das Ballgeschiebe in den hinteren Reihen ist langweilig, manchmal gar unerträglich und erinnert geradezu zwangsweise an Altherrenfußball. Eine einzige Chance vor der Pause bekamen die treuen Fans zu sehen. Da bekam Adriano Grimaldi aber keinen Druck auf den Kopfball. Es war nicht sein Tag. Wenig später schied er schwer verletzt aus. Möglicherweise erlitt er bei einem Sprint einen Muskelbündelriss; wahrscheinlich ist das Jahr für ihn beendet.