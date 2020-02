Nur Atletico ist minimalistischer : Der KFC Uerdingen hat eine rekordverdächtige Torflaute

Tom Boere ballt die Faust nach einem Tor. Grund zum Jubeln haben die Uerdinger nicht allzu oft. Foto: Stefan Brauer

Krefeld Der KFC Uerdingen ist alles andere als die Torfabrik der Dritten Liga. Die Mannschaft steht mit nur 27 Treffern und sogar mit einem negativen Torverhältnis auf dem sechsten Platz.

Als Tom Boere im September zum KFC Uerdingen kam und in seinen ersten elf Spielen für die Blau-Roten neun Mal ins Schwarze traf, hatten die Krefelder gehofft, endlich jenen Torjäger gefunden zu haben, der das Problem im Angriff löst. Doch inzwischen hat sich der 27 Jahre alte Niederländer seinem Umfeld angepasst. In den zurückliegenden sechs Begegnungen ist der Torjäger leer ausgegangen. Er hat Ladehemmung – wie alle anderen auch. Zum Glück hat sich der zweiterfolgreichste Uerdinger Stürmer am Samstag in Ingolstadt zurück gemeldet. Franck Evina erzielte das Siegtor. Es war sein fünfter Treffer, der erste seit dem 3. August.

info Großkreutz: Dementi und Kampfansage Kevin Großkreutz hat es in diesen Tagen nicht leicht. In den zurückliegenden drei Begegnungen gehörte er nicht dem Kader des KFC Uerdingen an. Daraufhin wurde bereits spekuliert, ob der 31-Jährige seinen bis Sommer 2021 laufenden Vertrag beim Drittligisten vorzeitig auflösen würde? Jetzt hat der ehemalige Nationalspieler und Weltmeister von 2014 in den sozialen Netzwerken reagiert. „Ich liebe Menschen, die irgendetwas in Foren oder Zeitungen schreiben“, äußert er sich bei Instagram. „Ich, Kevin Großkreutz bin gut mit unserem Präsidenten und werde immer da sein, bin ehrlich, haben Vertrag bis 2021 und da könnt ihr erzählen, was ihr wollt. Man trifft sich immer zweimal . . .“

Die Uerdinger Torflaute ist in doppelter Hinsicht geradezu rekordverdächtig. So steht der KFC mit einem negativen Torverhältnis auf dem sechsten Platz. Eine schlechtere Tordifferenz weisen in der Dritten Liga nur die vier auf den Abstiegsplätzen stehenden Mannschaften auf. Das weiß auch Teamchef Stefan Reisinger, der dafür jegliche Schuld halb augenzwinkernd, halb ernst von sich weist: „Die Mannschaft hat, bevor ich mir Ende September die Verantwortung übertragen wurde, zu viele Gegentore kassiert. In meiner Zeit ist das Torverhältnis positiv.“

Doch auch in Sachen Torflaute sind die Uerdinger auf rekordverdächtigem Kurs. In den europäischen Top-Ligen hat nur eine Mannschaft, die im oberen Tabellendrittel steht, noch seltener getroffen als der KFC: Atletico Madrid. Die Spanier haben in 24 Begegnungen 25 Treffer erzielt, die Uerdinger bei der selben Anzahl der Spiele gerade mal zwei mehr.

Trotz der Offensivschwäche hat sich die Mannschaft unter Teamchef Reisinger und Trainer Daniel Steuernagel inzwischen eine ordentliche Ausgangsposition für den Saisonendspurt erarbeitet. Mit fünf Punkten Rückstand auf Platz zwei befindet sich das Team in Lauerstellung. „Zwar haben wir auch in Ingolstadt nur ein Tor erzielt, aber dass wir uns dort so viele Chancen erspielt haben, gehört für mich zu den erfreulichen Aspekten und stimmt mich positiv“, sagt Steuernagel.