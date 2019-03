Nach Meier-Entlassung: Co-Trainer Heinemann übernimmt den KFC

Krefeld Bislang war er Co-Trainer, nun ist er befördert worden: Frank Heinemann übernimmt den KFC Uerdingen nach der Entlassung von Norbert Meier bis zum Saisonende.

Frank Heinemann, bislang Co-Trainer beim KFC Uerdingen, wird die Mannschaft des Fußball-Drittligisten bis zum Saisonende führen. Das teilte der Verein am Samstagmorgen mit und bestätigte damit entsprechende Informationen unserer Redaktion. Co-Trainer bleibt Stefan Reisinger. Am späten Freitagabend hatte sich der Verein nach dem 1:1 gegen Fortuna Köln von Cheftrainer Norbert Meier getrennt.

Heinemann war erst am 6. März beim KFC als Co-Trainer von Norbert Meier auf dessen Wunsch verpflichtet worden. Der 54 Jahre alte Fußballlehrer fungierte rund zwei Jahrzehnte als Co-Trainer, fast ausnahmslos beim VfL Bochum. Kurzfristig war er für den Hamburger SV tätig, zuletzt an Meiers Seite in Darmstadt und Kaiserslautern.