Trainer Stefan Krämer erleichtert : KFC Uerdingen nimmt Training wieder auf

Krefeld Jetzt macht auch Fußball-Drittligist KFC Uerdingen einen kleinen Schritt in Richtung Normalität. Am Montag nimmt die Mannschaft das Training unter Berücksichtigung aller Vorgaben wieder auf.

Krämer hatte am Freitag gegenüber unserer Redaktion moniert, dass die Liga-Konkurrenten in Duisburg, Braunschweig oder Ingolstadt sich längst auf die Fortsetzung der Saison vorbereiten und einen Wettbewerbsnachteil befürchtet, falls nicht auch der KFC bald wieder mit dem Training beginne.

Allerdings wird es natürlich noch kein normales Mannschaftstraining sein, wie es die Spieler vor dem Ausbruch der Pandemie gewohnt waren. Sie werden per Auto zum Stadion kommen, unterschiedliche Parkplätze nutzen, in ganz kleinen Gruppen in verschiedenen Teilbereichen arbeiten, personalisierte Trinkflaschen haben und nach dem Training nach Hause fahren und dort duschen, um so die Hygienevorschriften einhalten zu können.