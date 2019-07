1:2 gegen Charleroi : KFC verpatzt Generalprobe in Überzahl

Kaiserau Der KFC Uerdingen hat die Generalprobe vor dem Saisonstart in der 3. Liga verpatzt. Gegen den belgischen Erstligisten RSC Charleroi verloren die Krefelder mit 1:2. Dabei agierte man 60 Minuten in Überzahl.

Glaubt man einem alten Sprichwort, dass einer verpatzten Generalprobe eine gelungene Premiere folgt, dann sind die Uerdinger für den Ligastart in einer Woche gegen den Halleschen FC gut gerüstet. Denn am Samstag ging der Test gegen den belgischen Erstligisten RSC Charleroi mit 1:2 (0:1) verloren. Und das, obwohl die Uerdinger sogar 60 Minuten in Überzahl agierten. Ausgetragen wurde die Partie in der Sportschule Kaiserau in Kamen, wo die Belgier am Samstag ein einwöchiges Trainingslager beendeten.