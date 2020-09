Trikotsponsoring : KFC Uerdingen nicht mehr lange oben ohne

Krefeld In der Dritten Liga sind die Uerdinger einer von zwei Vereinen, die zwei Wochen vor dem Meisterschaftsauftakt noch keinen Trikotsponsor präsentiert haben. Doch alles deutet darauf hin, dass sich das in Kürze ändert.

Fußball ist heutzutage ein Geschäft, ein ziemlich großes sogar. Dabei geht es darum, möglichst viel Geld zu verdienen. Dazu wiederum benötigt ein Verein sportlichen Erfolg, denn dann steigt der Marktwert der Spieler. Während vor 60 oder 70 Jahren die Zuschauereinnahmen entscheidend waren, vor 30 Jahren die Sponsorengelder, so sind heute die Fernsehgelder eine entscheidende Größe. Das Erzielen von Transfererlösen hat sich inzwischen zu einem Geschäftsmodell entwickelt. Bayer Leverkusen freut sich in diesen Tagen darüber, dass der vom Verein ausgebildete Spieler für rund 100 Millionen Euro zum FC Chelsea wechselt.

Edvinas Girdvainis erwischte mit Litauen in der Nationa League einen Fehlstart. Die Letten unterlagen Kasachstan mit 0:2. Am Montag treffen sie auf Albanien.

Soufian Benyamina hält sich beim KFC fit. Ob daraus eine feste Zusammenarbeit resultieren wird? „Er hat sich im Trainingslager gut präsentiert“, sagt Trainer Stefan Krämer über den 30 Jahre alten Offensivspieler, der in 238 Drittligaspielen immerhin 62 Tore erzielt hat. Es wird in den kommenden Tagen sicherlich das eine oder andere Gespräch zwischen Benyamina und der KFC-Führung geben.

In der Dritten Liga sind die Zuschauereinnahmen recht unterschiedlich, die Sponsoreneinnahmen wichtig, die Fernsehgelder mit rund einer Million Euro überschaubar. Der KFC Uerdingen, weder Zuschauerkrösus, noch mit lokalen Sponsoren gesegnet, ist ganz auf die Unterstützung des Investors Mikhail Ponomarev angewiesen, der seit vier Jahren den Verein finanziert. Bis vor zwei Jahren war dies auch auf der Brust zu sehen, denn dort zierte der Schriftzug von Energy Consulting das Trikot. In der vergangenen Spielzeit nutzte der städtische Energieversorger SWK die durch zahlreiche Fernsehübertragungen gegebene überregionale Werbemöglichkeit. Doch es ist ungewiss, ob die Zusammenarbeit zwischen der städtischen Tochter und dem Verein in der Weise nicht fortgeführt wird.