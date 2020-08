KFC Uerdingen : Neuzugang Traoré setzt Akzente beim Remis in Bochum

Krefeld Der Uerdinger Neuzugang sorgte beim Test in Bochum für viel Tempo. Über 0:0 gegen den Zweitligisten freute sich Trainer Krämer. Torwart Sven Müller vom Karlsruher SC soll getestet werden. Morgen ist der KFC auf Schalke zu Gast.

Auch wenn es bis zum Saisonstart am Wochenende vom 18. bis 21. September noch etwas hin, hat Fußball-Drittligist KFC Uerdingen in den ersten zehn Tagen seiner Saisonvorbereitung ein schon sehr ambitioniertes Testspielprogramm hingelegt – drei Partien binnen einer Woche erinnern schon stark an einen von Corona vollgepackten Spielplan. Und das gegen Gegner, die weiß Gott nicht von Pappe waren. Der mehrfache niederländische Meister PSV Eindhoven (0:3), Erstligaabsteiger SC Paderborn (1:2) und am Samstag Zweitligist VfL Bochum (0:0) sind für einen Drittligisten echte Prüfsteine.

Nach dem die Spielpläne der Fußball-Bundesligen veröffentlicht sind, wird der für die Dritte Liga Anfang der Woche erwartet. Gestartet wird am 18. September ehe vom 18. bis zum 20. Dezember der letzte Spieltag in diesem Jahr ansteht. Die Winterpause wird aufgrund des engen Zeitfensters stark verkürzt, schon am Wochenende vom 8. bis zum 11. Januar 2021 wird der Spielbetrieb mit dem 18. Spieltag fortgesetzt. Bis zum Saisonende am 22. Mai finden drei weitere Englische Wochen statt.

Am Sonntag gewährte er seinem Team trainingsfrei, am heutigen Montag startet die neue Trainingswoche mit zwei Einheiten und zwei weiteren Testspielen gegen wiederum starke Gegner. Am Dienstag bei Erstligist Schalke 04 und am Freitag bei Zweitligist Hannover 96. Insgesamt zehn Neuzugängen gab Krämer am Samstag Spielpraxis, und es sollen noch weitere dazu kommen, wie er verriet. Einer könnte Torwart Sven Müller vom Karlsruher SC sein. Eigentlich sollte der 24-jährige, der für seinen Ausbildungsverein 1. FC Köln sogar eine Partie in der Bundesliga bestritten hat und bei den Badenern keine Perspektive mehr hat, schon am Samstag in Bochum mit einer Testspielerlaubnis zwischen den Pfosten stehen. Eine Erkrankung verhinderte dies, und jetzt ist der Testspieleinsatz für eine der beiden folgenden Partien vorgesehen. Platz für Neuzugänge sieht Krämer auch noch auf den beiden Außenbahnen. 60 Minuten auf der rechten spielte in Bochum Omar Haktab Traoré, Neuzugang vom Regionalligisten SV Rödinghausen. Besonders nach vorne setzte der 22-jährige den einen oder anderen Akzent, zeigte sich dabei aber in der Rückwärtsbewegung hin und wieder anfällig. „Wie Profifußball geht, merkst du halt nicht, wenn du irgendwelche Freundschaftsspiele 8:0 gewinnst“, so Krämer über die Gründe der Wahl der hochrangigen Testspielgegner im Jahr 2020.