Insolvenz abgewendet Marc Schürmann wieder Vorsitzender des KFC Uerdingen

„Auch nach meinem Rücktritt aus dem Vorstand stand ich in Kontakt mit Verwaltungsrat und Vorstandsmitgliedern. Der KFC ist mein Herzensverein und daher habe ich weiter an Lösungen gearbeitet, um die durch den Ausfall des Hauptsponsors entstandene Etatlücke zu schließen“, erklärt der alte und neue Vereinsvorsitzende der Blau-Roten. „Ich konnte heute den Spielern und Mitarbeitern mitteilen, dass auch die nun fälligen Gehälter gesichert sind und bin zuversichtlich bereits in Kürze eine Perspektive für die nächsten Monate präsentieren zu können.“