Im März fallen Entscheidungen Der KFC Uerdingen braucht einen Neuanfang – sportlich und wirtschaftlich

Und nun? Es ist wieder so, dass beim KFC viertklassig bezahlt, aber nur fünftklassig gekickt wird. Der Aufstieg ist so kein Thema, die wirtschaftliche Gesundung des Vereins unmöglich. So bitter es sein mag: Mitte März müssen die Zahlen auf den Tisch, die Mitglieder endlich auf einer Versammlung informiert und wahrscheinlich Insolvenz angemeldet werden. Der KFC braucht einen Neuanfang mit neuem Personal, mit einer Mannschaft, in der die Mischung stimmt aus guten, gestandenen und jungen, hungrigen Spielern. Notfalls in der Landesliga. Das ist im ersten Moment bitter, aber die Sanierung des Vereins muss ja nicht so lange dauern wie die der Grotenburg.