KFC sucht „Heimspielstätte“ : Grotenburg womöglich übernächste Saison noch nicht bespielbar

Dunkle Wolken über der Grotenburg, die aus Sicherheitsgründen seit Mai 2018 nicht mehr genutzt werden kann. Foto: BRAUER-Fotoagentur

Krefeld Inzwischen steht fest, dass der KFC Uerdingen auch in der kommenden Saison seine Heimspiele in Düsseldorf oder Duisburg austragen wird. Aber nicht nur das. Möglicherweise ist die Grotenburg auch 2021/22 noch nicht bespielbar.

Dem KFC Uerdingen stehen spannende Tage ins Haus. Weniger weil seine Mannschaft am Samstag bei Eintracht Braunschweig erneut ein Schlüsselspiel bestreitet, in dem sich zeigen muss, ob die Blau-Roten in den kommenden Wochen den Blick nach unten oder oben richten dürfen, sondern vielmehr weil am Montag dem Deutschen Fußball Bund (DFB) die Lizenzierungsunterlagen vorliegen müssen. Bis dahin muss der Verein einen Vertrag mit der Stadt geschlossen haben, in der er in der Saison 2020/21 seine Heimspiele austragen wird. Entweder wird es, wie in dieser Saison, Düsseldorf sein oder, wie in der Spielzeit 2018/19, Duisburg.

Düsseldorf könnte es sein, weil die Landeshauptstadt gute Erfahrungen mit dem KFC gemacht hat und der Verein mit den Gastgebern. Inzwischen haben sich auch die Verantwortlichen von Fortuna Düsseldorf, dem Hauptmieter der Merkur Spiel-Arena, beruhigt, die vor der Saison lautstark gegen den Mieter aus Krefeld protestiert hatten. Und auch wenn die Rot-Weißen von einer weiteren Saison des KFC in der Arena nicht begeistert sein sollten, so wird die Stadt nicht auf rund 1,6 Millionen Euro Stadionmiete verzichten wollen.

Info Daten und Fakten zum Stadion Grotenburg Die Grotenburg-Kampfbahn wurde 1927 erbaut. 1975 und 1979 wurde die Zuschauerkapazität jeweils erweitert. Seitdem unterblieben notwendige Instandhaltungsmaßnahmen. Im Mai 2018 wurde jeglicher Spielbetrieb untersagt. Im Februar 2020 wollte die Stadt einen Zeit- und Sanierungsplan vorlegen.

Aber auch Duisburg ist eine Alternative, wenngleich die miteinander gemachten Erfahrungen weniger gut waren. Aber die Nachbarstadt könnte die Mieteinnahme dringend benötigen und die Fehler der Vergangenheit könnten durch entsprechende Verträge künftig vermieden werden.

Da sich aus sportlicher Sicht beide Spielorte als wenig attraktiv erwiesen haben - in der zurückliegenden Saison kamen die Uerdinger in der Heimtabelle auf den Abstiegsrang 17, den sie auch in dieser Saison derzeit belegen - dürften lediglich wirtschaftliche Interessen ausschlaggebend sein. „Wir befinden uns in guten Gesprächen“, sagt Frank Strüver, der Geschäftsführer des KFC. Aber nicht mehr lange, denn die Entscheidung muss bis Montag fallen.

Eine dritte Saison nicht im heimischen Stadion – das wäre einmalig in Deutschland und macht die Fans massiv sauer. Unter diesen widrigen Umständen ist es umso erstaunlicher, dass noch immer über 2.500 Menschen von Krefeld zu den Heimspielen über den Rhein fahren. Das macht ihnen ebenso wenig Freude wie den Spielern das tägliche Training unter Kreisliga-Bedingungen mal hier und mal da.

Wann sich das endlich ändert? Es steht zu befürchten, dass der KFC Uerdingen nicht nur eine dritte Saison, sondern wahrscheinlich auch noch eine vierte Spielzeit alle Begegnungen auswärts bestreiten muss. Denn die realistische Einschätzung lautet: Bis heute sind – obwohl Oberbürgermeister Frank Meyer das Thema an sich gezogen und zur Chefsache erklärt hat – nicht einmal die Planungen für die Sanierung abgeschlossen. Bis heute gibt es keinen Zeitplan. Bis heute ist kein Generalunternehmen mit der Sanierung beauftragt.