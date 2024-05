Aufstieg perfekt KFC-Coach Levan Kenia: „Wir sind ein verdienter Aufsteiger“

Der KFC Uerdingen ist am Ziel. Mit dem Sieg gegen die SpVg Schonnebeck am Freitag Abend ist den Blau-Roten der Aufstieg in die Regionalliga West einen Spieltag vor Schluss nicht mehr zu nehmen. Zudem konnte man mit dem Heimsieg an Schonnebeck vorbeiziehen und den zweiten Platz in der Tabelle sichern.