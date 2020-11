Beim TSV 1860 München : KFC Uerdingen muss Sascha Mölders ausschalten

Krefeld Wenn der Torjäger des TSV 1860 München trifft, punkten die Löwen, die den erfolgreichsten Angriff der Liga haben. Doch die Uerdinger, die nur drei Punkte hinter dem Tabellenzweiten rangieren, waren zuletzt stabil.

Es war nicht selbstverständlich und dauerte länger als es manchem Löwen-Fan lieb war, doch Mitte Juli war es endlich soweit: Sascha Mölders verlängerte seinen Vertrag um ein weiteres Jahr. Ob es sein letztes ist? Auf jeden Fall war die Entscheidung des TSV 1860 München richtig, denn immer wenn der 35 Jahre alte Mittelstürmer trifft oder an der Vorbereitung eines Tore beteiligt ist, punkten die Löwen. Und mit seinen fünf Toren und zwei Assists trägt der gebürtige Essener dazu bei, dass der Traditionsverein von der Grünwalderstraße den mit bislang 21 erzielten Tore erfolgreichsten Angriff der Liga stellt und vor dem Gastspiel des KFC Uerdingen (Samstag, 14 Uhr) Tabellenzweiter ist. Damit liegt zumindest eine Aufgabe auf der Hand: Wollen die Uerdinger in Giesing punkten, müssen sie Mölders ausschalten.

Nun ist Mölders kein Typ, der sich einfach ausschalten lässt. Der Kapitän der Sechziger marschiert nämlich voran, ist der Kopf der Mannschaft, arbeitet für die Mitspieler, scheut keinen Zweikampf und Körpereinsatz. Ein Fall für Uerdingens Kapitän Assani Lukimya? Auch, aber er wird Mölders’ Wirkungskreis nicht alleine entgegentreten, sondern gemeinsam mit Gino Fechner. Die beiden Innenverteidiger haben zuletzt überzeugt, wie die KFC-Defensive insgesamt, die in den zurückliegenden vier Begegnungen nur zwei Gegentreffer zuließ.

Einer, der 1860 und Mölders kennt, ist Adriano Grimaldi. Der 29 Jahre alte Mittelstürmer, der nach fast sechsmonatiger Verletzungspause beim 3:1-Sieg des KFC gegen Unterhaching sein Comeback feierte und mit einem Tor krönte, hat allerdings keine allzu guten Erinnerungen an sein kurzes Gastspiel vor zwei Jahren bei den Löwen. Bereits nach der Hinrunde bat er um die vorzeitige Vertragsauflösung, um nach Uerdingen zu wechseln. Obwohl Mölders und Grimaldi gemeinsam zum Einsatz kamen, war in München scheinbar kein Platz für zwei sehr ähnliche Stürmertypen. Und während Mölders weiter Woche für Woche spielte und traf, war Grimaldi von einer kaum für möglich gehaltenen Verletzungsserie geplagt, die nun fast eineinhalb Jahre andauerte. Ob Grimaldi an alter, leidiger Wirkungsstätte zum Kurzeinsatz kommt?