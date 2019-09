Weitere Spieltage terminiert : KFC Uerdingen montags beim MSV Duisburg

Krefeld Der Deutsche Fußball-Bund hat die Spieltage elf bis 17 exakt terminiert. Das Niederrhein-Derby zwischen dem KFC Uerdingen und dem MSV Duisburg findet an einem Montag Abend statt.

Mit Spannung haben die Fans des KFC Uerdingen der exakten Terminierung der Spieltage elf bis 17 entgegen geblickt, denn da kommt es zu einigen reizvollen Treffen. So feiern die Blau-Roten am Freitag, dem 4. Oktober, ein Wiedersehen mit Stefan Krämer. Der Trainer des Zweitliga-Absteigers 1. FC Magdeburg hatte die Krefelder in die Dritte Liga geführt.