Ilia Gruev:

Der Deutsch-Bulgare wurde im Herbst 2018 von seinen Aufgaben beim MSV Duisburg entbunden. Die sportliche Misere konnte Nachfolger Torsten Lieberknecht aber auch nur bedingt stoppen. Es lag also nicht alles nur an dem 49-jährigen Trainer. Gruev kennt die Umgebung, wohnt weiterhin in Duisburg. Er war es, der mit den Zebras 2017 den direkten Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga schaffte. Gruev weiß also, wie es geht.