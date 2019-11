Mitgliederversammlung des KFC Uerdingen : Sanierung der Grotenburg zieht sich hin

Krefeld Die Mitgliederversammlung des Fußball-Drittligisten KFC Uerdingen verläuft überaus harmonisch. Bei den Themen Stadion und Trainingsgelände nimmt der Uerdinger Vorstand die Stadt ausdrücklich in Schutz.

Mitgliederversammlungen sind immer dann besonders gut besucht, wenn es sportlich nicht läuft, wirtschaftlich schwierig ist oder es Knatsch im Verein gibt. Erinnert sei dabei an die Versammlungen beim FC Schalke 04 in den 70er und 80 Jahren, wo es oft bis weit nach Mitternacht turbulent zuging. Und es ist erst ein paar Tage her, dass in Dortmund die Mannschaft an der Versammlung teilnehmen musste und beim Betreten der Halle von den Mitgliedern ausgepfiffen wurde. Wenn es hingegen – zumindest einigermaßen – rund läuft und es an Brisanz mangelt, ist das Interesse der Mitglieder gering. So darf es durchaus als gutes Zeichen gewertet werden, dass zur Mitgliederversammlung des KFC Uerdingen nur 76 stimmberechtigte Mitglieder in den Burghof nach Fischeln kamen. Das war vor eineinhalb Jahren noch anders, als rund 400 kamen und das Saal aus allen Nähten platzte.