Spitzenspiel bei SF Baumberg KFC-Torjäger Hinata Gonda steht vor dem Comeback

Es ist eine ziemlich verrückte Saison in der Fußball-Oberliga. Den Mannschaften mangelt es an Konstanz, was zur Folge hat, dass Ergebnisse kaum vorher zu sagen sind. Natürlich gibt es das auch in anderen Ligen, dass beinahe jeder jeden schlagen kann. Doch es ist nicht nur die sportliche Unberechenbarkeit. Hinzu kommen die Probleme der Vereine in wirtschaftlichen und organisatorischen Bereichen. Die Folgen sind schwerwiegend: So haben von den ersten sechs Vereinen der Tabelle nur drei eine Lizenz für die Regionalliga beantragt. Der Spitzenreiter Sportfreunde Baumberg, der Tabellendritte SpVg Schonnebeck und der Sechste VfB Hilden haben darauf verzichtet oder wegen Aussichtslosigkeit verzichten müssen. Somit machen der Zweite Ratingen 04/19, der auf Platz vier rangierende KFC Uerdingen und der Fünfte Schwarz-Weiß Essen den Aufstieg unter sich aus.