Love Oeding – Hate Racism : Der neue KFC in einmaligen Trikots

Der neue KFC in einmaligen Trikots

Krefeld Im Heimspiel gegen Carl Zeiss Jena machen die Stadtwerke die Brust frei für mehr Toleranz und Miteinander. Derweil wollen die Uerdinger mit einem Sieg ihre kleine Erfolgsserie fortsetzen und in die obere Tabellenhälfte vorstoßen.

Es ist gleich aus mehreren Gründen ein besonderes Spiel, wenn der KFC Uerdingen am Samstag den FC Carl Zeiss Jena empfängt. Zum einen kehren die Thüringer an jenen Ort zurück, an dem sie 1981 ihren größten Vereinserfolg feierten, als sie im Endspiel um den Europapokal der Pokasieger Dinamo Tiflis 1:2 unterlagen. Das nehmen 1.200 Fans zum Anlass für eine Revival-Tour.