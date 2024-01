KFC Uerdingen in finanzieller Not Dieser Vollrausch könnte ganz üble Folgen haben

Gerade ist es auf allen Fernsehkanälen gelaufen: the same procedure as every year. Das scheint auch auf den KFC Uerdingen zuzutreffen, der an Neujahr für einen verspäteten Silvesterkacher sorgte – allerdings mit einem Knall, der nachhallt. 500.000 Euro fehlen ad hoc, um den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten.