Überzeugende Leistung in Halle : Mbom erkämpft sich einen Stammplatz

Jean-Manuel Mbom stand in Halle wieder 90 Minuten auf dem Platz – wie so oft in dieser Saison. Nur ein einziges Spiel versäumte er, weil er aufgrund der fünften Gelben Karte gesperrt war. Der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler hat sich beim KFC Uerdingen durchgesetzt und ist der herausragende Youngster. 16 Mal stand er in der Startelf, drei Mal wurde er eingewechselt, kein einziges Mal ausgewechselt. Das heißt: Wenn er auf dem Platz steht, liefert er eine Leistung ab, die die Trainer zufrieden stellt.