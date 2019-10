Um ein Haar tragische Figur : Matchwinner Matuschyk

München Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler erzielt das Goldene Tor für den KFC Uerdingen beim TSV 1860 München. Dabei wäre der Held des Tages um ein Haar zur tragischen Figur geworden.

„Das 1:0 ist genial“, meinte Matuschyk. „Ich bin in puncto Fitness natürlich noch nicht bei 100 Prozent. Aber wir haben die Länderspielpause gut genutzt.“ Dass der ehemalige polnische Nationalspieler, der 52 Bundesliga- und 88 Zweitligaspiele bestritten hat, noch nicht wieder so weit ist, ist seiner Verletzungsgeschichte geschuldet. Im April erlitt er in Lotte einen Riss des Syndesmosebandes, anschließend machten ihm muskuläre Probleme zu schaffen. So stand er in dieser Saison zum dritten Mal auf dem Platz und trug damit zur Stabilisierung und kleinen Erfolgsserie bei: 2:1 in Zwickau, 0:0 gegen Magdeburg, 1:0 in München.