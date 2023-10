Samstag kommt der TSV Meerbusch Akkus des KFC Uerdingen sind wieder aufgeladen

Das war war Aufschlag, den sich die Spieler gerne erspart hätten. Nach dem berauschenden Pokalsieg gegen den Drittligisten MSV Duisburg (1:0 n.V.) folgte die blamable 0:1-Pleite beim SV Sonsbeck, einem Kellerkind, das zuvor in neun Spielen vier Tore erzielt hatte. Und die schwachen Resultate der Konkurrenz ließen die Niederlage umso mehr schmerzen. Dabei war die 1:2-Schlappe beim Schlusslicht SC St. Tönis, der ansonsten bislang noch nur einen Punkt geholt hat, Warnung genug gewesen. Und nun stehen in den kommenden acht Tagen erneut zwei Spiele gegen Abstiegskandidaten an: am Samstag (18 Uhr) gegen den TSV Meerbusch, in einer Woche dann bei Adler Union Frintrop.