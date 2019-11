KFC zu Gast beim MSV : Konrad kämpft sich nach Eklat zurück ins Team

Manuel Konrad, der hier den Jenaer Rene Eckardt umkurvt, will den eroberten Platz im Team nicht wieder hergeben. Foto: Stefan Brauer

Krefeld Manuel Konrad fällt aus der Rolle und steht vor dem Aus. Doch der Routinier erhält noch eine Chance und nutzt sie – auch am Montag beim MSV Duisburg? Rund 1.500 Fans unterstützen dort das zuletzt erfolgreiche Uerdinger Team.

Es ist erst sechs Wochen her, dass Manuel Konrad vor dem Aus stand. Nach der 0:3-Heimniederlage gegen Aufsteiger Mannheim war Präsident Mikhail Ponomarev wutentbrannt in die Kabine gestürmt und hatte dem Team die Leviten gelesen. Konrad hatte sich am Tag danach als Comedian versucht und den Auftritt imitiert. Nachdem Konrads Version im Netz für Gesprächsstoff sorgte, entschuldigte er sich sofort, doch Ponomarevs Reaktion stand aus: Milde mit Geldstrafe oder Härte mit Rauswurf. Der Präsident nahm es gelassen und regelte es mit einem Gespräch und einer Geldstrafe.