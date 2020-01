Manuel Konrad erklärt Leistungsexplosion : „Trainerwechsel war die richtige Entscheidung“

Venlo Manuel Konrad sagt ganz unverblümt, dass der Trainerwechsel die richtige Entscheidung des Klubs war. Stefan Reisinger sei auch ein Grund für seine enorme Leistungssteigerung.

Der 31 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler profitierte aber auch von dem in jenen Tagen vorgenommenen Trainerwechsel. „Unter Heiko Vogel musste ich Innenverteidiger spielen, das war aber nie meine Position“, erklärt Konrad. „Ich bin und war immer ein Sechser. Als Stefan Reisinger dann übernahm, hat er sofort zu mir gesagt, dass ich bei ihm als Sechser eingeplant sei. Der Trainerwechsel war die richtige Entscheidung des Vereins, das zeigen die Ergebnisse. Wir haben zwar nicht den besten Fußball gespielt, sind aber seitdem erfolgreich. In der 3. Liga geht es um Laufbereitschaft und Kampfgeist, um die Basics.“

Konrad sieht seine Zeit in Uerdingen durchaus selbstkritisch. „Es hat nicht nur zu Saisonbeginn was gefehlt, sondern auch in meinem ersten Jahr beim KFC“, sagt er. „Es ging drunter und drüber, es gab viel Theater und ich habe nicht abgeliefert. Jetzt sind die Abläufe besser, gerade im Fitnessbereich haben wir deutlich zugelegt. Das ist für mich wichtig, denn für mein Spiel muss ich hundertprozentig fit sein. Jetzt fühl ich mich wohl, jetzt bin ich angekommen. Aber es ist noch immer Luft nach oben, ich kann noch mehr.“

Das klingt fast wie eine Drohung in Richtung Konkurrenz. Der KFC steht drei Punkte hinter dem Tabellendritten. Die Fans beginnen langsam wieder, vom Aufstieg zu träumen. Doch für Konrad ist das kein Thema – zumindest noch nicht. „Wir müssen bodenständig bleiben“, fordert er. „Wir wissen, was es uns gekostet hat, den Anschluss wieder herzustellen. Deshalb müssen wir demütig bleiben und weiter arbeiten, um oben dabei zu bleiben.“

Zehn Tage konnte er nicht trainieren, weil die Wade zwickte. Jetzt war er beim Needling, einer Art Akkupunktur, und will am Samstag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. „Ich muss auf jeden Fall etwas nachholen“, sagt er. Noch könnte er es bis zum ersten Punkstpiel am 26. Januar gegen Bayern München II schaffen. Über ein Saisonziel will er nicht sprechen: „Unser Ziel ist ein guter Start. Das wird schwer genug, denn Bayern hat talentierte, sehr gute, offensivstarke Fußballer. Die wird keiner unterschätzen.“