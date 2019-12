Jahresrückblick 2019 : Manager Stefan Effenberg stoppt das Trainerkarussell

Krefeld Spötter behaupten, der KFC Uerdingen habe in einem Jahr sechs Trainer verschlissen. Das stimmt zwar nicht, aber richtig ist, dass eben so viele mindestens einmal auf der Bank saßen.

Die Entlassung war nicht von langer Hand geplant, deshalb musste schnell ein Nachfolger gefunden werden, denn Co-Trainer Stefan Reisinger verfügt nicht über die notwendige Trainerlizenz. So wurde nicht einmal eine Woche nach Krämers Entlassung Norbert Meier als sein Nachfolger präsentiert. Der ehemalige Bundesligatrainer, der erfolgreich in Duisburg und Düsseldorf gearbeitet hatte, bekam die Mannschaft zumindest ergebnistechnisch nicht in den Griff. Mit drei Punkten aus sieben Spielen war er tatsächlich der schlechteste Trainer der Vereinsgeschichte des KFC. Er musste gehen. Als Präsident Ponomarev ihn dann via Twitter als „schlechtesten Trainer, den der Verein je hatte“ bezeichnete, brach ein Shitstorm über den Russen herein, woraufhin Ponomarev seine Twitter-Aktivitäten beendete.