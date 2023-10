Krise beim KFC Uerdingen Maik Odenthal und Pascal Weber haben sich Gedanken gemacht

info

Meisterschaft Im Oktober bestreitet der KFC seine beiden Heimspiele samstags, die beiden Auswärtsspiele sonntags. Morgen (18 Uhr) kommt Union Nettetal in die Grotenburg, in zwei Wochen der TSV Meerbusch. Am 15. Oktober geht es nach Sonsbeck und am 29. zu Adler Union Frintrop.

Pokal Am kommenden Mittwoch steigt um 19.30 Uhr das Spiel gegen den Drittligisten MSV Duisburg.