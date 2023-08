Lichtblick beim KFC Uerdingen Die wundersame Wandlung des Maik Odenthal

Trainer Marcus John bleibt nicht nur was die Situation nach zwei Spielen betrifft gelassen, sondern auch was die Leistung einzelner Spieler angeht. „Maik hat seine Sache bisher ordentlich gemacht“, sagt der Coach. „Aber am Sonntag ist auch er hinter den Erwartungen zurück geblieben. Das lag aber auch daran, dass er nicht in Position gebracht wurde. Das Tor hat er natürlich gut aufgelegt.“ Klingt so, als würde der Trainer noch deutlich mehr erwarten. Auch nicht schlecht.