Fußball-Regionalliga Lewejohann baut auf die eigene Stärke

„Ach, die Tabelle“, sagt KFC-Trainer René Lewejohann. „Die lügt zwar nicht, so sagt man, aber vor Absolvierung des fünften oder gar sechsten Spieltages ist die doch überhaupt nicht aussagekräftig.“ Der oberste Krefelder Übungsleiter setzt weiter auf die eigene Stärke. Die macht er an der Leistungssteigerung in dem Spiel auf Schalke fest. „So, wie wir da ab der 30. Minute aufgetreten sind, so will ich meine Mannschaft am Samstag von der ersten Minute an sehen,“ sagt der Coach. Dazu wurde unter der Woche wieder „hart gearbeitet“, sprich intensiv trainiert. Der Trainer will keinem der anderen Regionalligisten zu nahe treten, glaubt aber, dass der KFC Uerdingen an der Stelle ligaweit einen Spitzenplatz einnehmen wird. Was natürlich der außergewöhnlichen Vorbereitung – innerhalb von knapp vier Wochen musste eine komplette Mannschaft aus dem Boden gestampft werden – geschuldet ist.