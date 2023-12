Stresstest für famose Serie des KFC Levan Kenia hat große Sorgen und kann deshalb nicht spielen

Doch in den vergangenen Tagen hat er keinen Gedanken an Fußball verschwendet. Levan Kenia hat Sorgen, große Sorgen, die ihn um den Schlaf bringen. Sein Sohn ist operiert worden und liegt im Krankenhaus. Der Papa ist meist bei ihm, schläft auch im Krankenhaus. Ihm steht nicht der Sinn nach Fußball und hat darum gebeten, ihn vom Training freizustellen. „Das habe ich natürlich getan“, sagt Trainer Marcus John. „Da habe ich vollstes Verständnis. Familie und Gesundheit gehen immer vor.“ Damit ist aber auch klar, dass Levan Kenia am Samstag (18 Uhr, Grotenburg) im Spiel gegen den FC Büderich fehlen wird. Eigentlich sollte das kein Problem sein, denn John verfügt mindestens über zwei, wenn nicht noch mehr Alternativen. Positionsgetreu könnten Alexander Lipinski oder Justin Klein im offensiven Mittelfeld von Beginn an zum Einsatz kommen. Das wäre vielleicht die einfachste Möglichkeit. So msste die Mannschaft, die zuletzt sieben Mal in Folge gewonnen hat, nicht groß verändert werden. Aber auch Maik Odenthal und Pascal Weber stehen bereit.