Drittligist in der Krise : KFC Uerdingen leitet Insolvenz in Eigenverwaltung ein

KFC Uerdingen leitet Insolvenz in Eigenverwaltung ein

Drittligist in der Krise

Krefeld Der schwer kriselnde Fußball-Drittligist hat ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eingeleitet. Das kündigte der scheidende Präsident Michail Ponomarew an. Zeitgleich laufen Gespräche mit möglichen Investoren.

Weinhart sagte am Donnerstag in einer Klub-Mitteilung: "Mit dem Eigenverwaltungsverfahren bietet sich uns die Möglichkeit, in Eigenregie erfolgreich die Zukunft unseres Vereins zu sichern. Wir nutzen diese Zeit, um einen geeigneten Investor für den KFC Uerdingen zu finden." Es gebe weiterhin Gespräche mit potenziellen Investoren, "diese Gespräche bedürfen allerdings noch etwas Zeit. Deswegen haben wir uns zu diesem Schritt entschieden."