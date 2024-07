Harsche Kritik am Catering Thomas Platzers Mission beim KFC Uerdingen: Vertrauen gewinnen

Der ehemalige Trainer und Sportdiektor Marcus John hatte dem Reviersport von seinem Gerichtsverfahren berichtet. Er sah sich zur Klage gezwungen, weil die Kommunikation mit dem Verein absolut ungenügend war. Der Vertrag des im Februar gefeuerten Trainers hatte sich dank des Aufstiegs der Mannschaft in die Fußball-Regionalliga um ein Jahr verlängert. John, der auf Zahlungen wartet, war an einer Auflösung interessiert und gesprächsbereit, was verständlich ist, denn der 50-Jährige will als Trainer weiterarbeiten. Das ist aber bislang nicht möglich, weil er beim KFC unter Vertrag steht. All das wurde vom Verein vor Gericht bestätigt, nur erfolgten bislang weder Gespräch noch Einigung. „Ich hatte gehofft, etwas vom Verein zu hören, wenn Sebastian Thißen und Andreas Scholten aus dem Urlaub zurück sind“, sagte Marcus John auf Anfrage unserer Redaktion. „Das ist jetzt über eine Woche her, aber da kommt nichts.“