Kader wird weiter verkleinert : KFC Uerdingen läutet Kampf um Klassenerhalt ein

Krefeld Schon seit dem Sommer ist klar, dass der Uerdinger Kader zu groß ist und im Winter reduziert werden muss. Nach Heinz Mörschel und Stefan Velkov müssen noch zwei oder drei Spieler gehen.

Trainer Stefan Krämer steht so oder so vor einer kniffligen Aufgabe. Ihm ist es in den zurückliegenden Wochen und Monaten gelungen, nach einem großen Umbruch aus einem zusammen gewürfelten Haufen eine Mannschaft zu formen. Mehr noch, er hat die Spieler in der Kabine zusammengeschweißt, so dass sie der Verlockung, sich aufgrund verschiedenster Widrigkeiten hängen zu lassen, widerstanden. So glänzte die Mannschaft zwar nicht immer spielerisch und erwarb auch nicht den Titel einer Torfabrik, doch überzeugte sie läuferisch und kämpferisch, was sich durch die nackten Zahlen belegen lässt: Der KFC ist als Elfter im Mittelfeld der Tabelle platziert, wenngleich der Abstand zu den Abstiegsrängen lediglich drei Punkte beträgt. Es ist das Resultat einer starken Abwehrleistung mit den drittwengisten Gegentoren der Liga, allerdings dem schwächsten Angriff aller 20 Vereine.