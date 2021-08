Zu Gast bei Rot-Weiß Oberhausen : KFC Uerdingen lässt sich nicht in die Karten gucken

Krefeld Der KFC Uerdingen ist eine Wundertüte. Selbst der Kapitän ist noch nicht ernannt. Rot-Weiß Oberhausen will sich dennoch zum Auftakt der Fußball-Regionalliga nicht überraschen lassen.

Es war noch etwas ungewohnt für Dmitry Voronov. Aber das kann nun wirklich nicht verwundern, schließlich war es sein erster Auftritt als Trainer des Fußball-Regionalligisten KFC Uerdingen . Und doch kam er authentisch rüber. Er ist kein Schwätzer, sondern konzentriert sich auf das Wesentliche. Und das ist zunächst einmal, dass er und seine Schützlinge keine Angst vor den Aufgaben haben. „Wir fahren mit breiter Brust nach Oberhausen“, sagte der Coach. Dort steht am Samstag um 14 Uhr das erste Meisterschaftsspiel bei Rot-Weiß an.

Und die war in den Stunden zuvor deutlich angeschwollen. Dazu hatte das Engagement des neuen Trikotsponsors beigetragen, das nun weitere personelle Verstärkungen ermöglicht, aber auch der Besuch der Uerdinger Fans beim Abschlusstraining. „Das war ein Gänsehautmoment“, sagt der Sportliche Leiter Patrick Schneider. „Die Fans stärken uns den Rücken, es war ein richtiger Schulterschluss. Sie haben gesagt, was sie erwarten, und das waren keine unmenschlichen Dinge. Sie wissen um die schwierige Situation.“

So hatten die beiden in den vergangenen Tagen alle Hände voll zu tun, um die Verträge mit den Spielern abzuschließen und ihre Spielberechtigungen beim Verband zu erhalten. „Ich war erleichtert, als heute Morgen auf der Spielberechtigungsliste 20 Spieler drauf waren“, erzählt Schneider. Zwei Akteure fehlen allerdings darauf: Torhüter Philipp Ospelt und Torjäger Charles Atsina. Die Papiere der internationalen Verbände kamen nicht rechtzeitig. „Aber wir haben einen belastbaren Kader, den wir RWO entgegenstellen“, sagt Schneider.

Noch hat der KFC nicht alle Karten offen gelegt, noch am Samstag will er Spielerverpflichtungen offiziell bekannt geben. Auch zur Mannschaft äußerten sich die Verantwortlichen noch nicht detailliert. Nur so viel: Jovan Jovic wird zwischen den Pfosten stehen. Wer die Mansnchaft auf das Feld führt, ist noch offen. „Den Kapitän werden wir am Samstag Morgen bestimmen“, sagt Voronov.