23-jähriger Slowe kommt : KFC Uerdingen verpflichtet Rijad Kobiljar

Krefeld Eigentlich wollte der KFC Uerdingen noch ein, zwei Spieler holen, die auch mit Blick auf die U23-Regel den Kader verstärken. Rijad Kobilijar fällt nicht darunter.

Der KFC hat sich im Mittelfeld verstärkt und Rijad Kobiljar verpflichtet. Der 23-Jährige kommt von Rudar Velenje in der slowenischen Prva Liga und wird schon am Mittwoch (11 Uhr) erstmals mit der Mannschaft beim Testspiel in Bochum auflaufen.