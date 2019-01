Trainer Krämer beim KFC entlassen: Uerdinges Präsident will den Erfolg um jeden Preis

Meinung Krefeld Der KFC Uerdingen hat sich von Trainer Stefan Krämer getrennt. Es ist keine Kurzschlussreaktion, sondern eine durchdachte Entscheidung.

Hat Mikhail Ponomarev, der mächtige Präsident beim KFC Uerdingen, nach nur zwei Niederlagen die Nerven verloren? Nein, das hat er nicht. Es ist keine spontane Entscheidung nach dem 0:4 in Unterhaching und dem 0:3 gegen Würzburg, sondern aus seiner Sicht nur konsequent. Die Mannschaft steht zwar in der Tabelle ordentlich da und hat durchaus die Chance, in die Zweite Liga aufzusteigen, doch die Leistungen und Ergebnisse genügen nicht den hohen Ansprüchen des russischen Unternehmers, der im März Trainer Michael Wiesinger gefeuert hat, als die Mannschaft nur Regionalliga-Zweiter war und Ponomarev das Ziel Aufstieg in Gefahr sah.