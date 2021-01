1:1 gegen Waldhof Mannheim : KFC ohne Sieg beim Jubiläum von Trainer Stefan Krämer

Düsseldorf Es war nur eines von zwei möglichen Jubiläen, weshalb Trainer Stefan Krämer auch nicht zum Feiern zumute war. In seinem 250. Spiel als Drittliga-Trainer kam der KFC Uerdingen gegen den SV Waldhof Mannheim nicht über ein 1:1 hinaus.

Tatsächlich waren die Gastgeber von Beginn an tonangebend. Erstmals wurde es für die Mannheimer brenzlig, als Schuss von Christian Dorda, der abgefälscht wurde, knapp am Pfosten vorbeiging. „Aufwachen, kommt“, forderte Waldhofs Trainer Patrick Glöckner gleichermaßen lautstark wie energisch. Das half nur kurzzeitig, dann prüfte der Uerdinger Heinz Mörschel Torhüter Timo Königsmann mit einem Distanzschuss. In der 29. Minute hatte Mörschel nach einer Flanke von Patrick Göbel die bis dahin beste Möglichkeit, doch sein Kopfball ging über das Tor. Den bestens offensiven Spielzug gab es in der 38. Minute über fünf Stationen, wobei Muhammed Kiprit für Mörschel auflegte, dessen abgeblockter Schuss Königsmann aber nur wenig Mühe bereitete. Das Privatduell Mörschel-Königsmann gab es 40 Sekunden später noch einmal, wobei der Keeper dem Gewaltschuss nur nachsehen konnte – er ging neben den Pfosten. In der 41. Minute wurde das Spiel ergebnistechnisch auf den Kopf gestellt. Eine Hereingabe von Mohamed Gouaida touchierte Dominik Martinovic zwar nicht mehr mit dem Kopf, doch der Ball ging auch so gegen den Innenpfosten und dann ins Netz. Die Pausenführung der Gäste war überaus schmeichelhaft.